Alles wunderschön: Die Welt durch den Weitwinkel betrachtet

Natürlich wird nicht nur in Sachen Aussehen getrickst und nachgeholfen, wie ich vor zwei Wochen an dieser Stelle angemerkt habe. Geschwindelt wird auch in anderen Bereichen – eigentlich eh fast überall. Besonders auffällig ist der Verschönerungsprozess, wenn es um die Präsentation von Miet- oder Eigentumswohnungen, Hotelzimmer und Lebensmittel geht.

Fangen wir bei Immobilen an: Viele setzen bei der Bewerbung ihrer Wohnungen gerne auf zuvor mit Photoshop und Co. bearbeite Bilder. Es wird retuschiert und aufgehübscht – hier mehr Kontrast, dort weniger Schärfe. Zur Basisausrüstung der Immobilienfotografie gehört mittlerweile ein Objektiv mit starkem Weitwinkel, denn dadurch sieht alles größer, geräumiger, geiler, also spektakulärer aus. Da wird ein Schlurf zum großzügigen Vorraum, eine trostlose Wohnung zum sonnigen „Bastler-Hit“ mit viel Potenzial. Dreieckige und eigentlich nicht vollwertig nutzbare Räume mit Dachschrägen bis zum Fußboden wirken durch den Weitwinkel betrachtet gar nicht mehr so schlecht. Bei der Besichtigung hält der Realitycheck (ähnlich wie auf Tinder und Co.) aber selten das, was einem da im Exposé versprochen wurde.

Bei der Präsentation von Speisen wird ebenfalls gerne digital nachbearbeitet: Auf der Speisekarte top, am Teller ein Flop. Und bei Fertiggerichten liegen zwischen Realität und „Serviervorschlag“ bekanntlich Welten.

Sein Essen zu fotografieren und die Welt darüber zu informieren, dass man jetzt isst, scheint Normalität geworden zu sein. Beim gemeinsamen Abendmahl darf dann auch ja niemand kosten, bevor nicht genügend Beweisfotos gemacht wurden. Das erinnert an eine neue Version des Tischgebets: Erst wenn ein Foto erfolgreich auf Instagram hochgeladen wurde, darf die Gabel geschwungen werden. Amen.