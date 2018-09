Medien und Politik, a schlamperte G’schicht

Für eine Demokratie ist ein gesundes Misstrauen zwischen Medienleuten und Politik von Vorteil. Kritische Äquidistanz ist gefragt, weder Blockaden noch Verhaberung, plus wechselseitig keine allzu dünne Haut. Und bei aller Kritik sollte nicht vergessen werden, dass es in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern noch immer einen relativ unkomplizierten Zugang zur Politik gibt. In den USA beispielsweise werden nur ausgewählte Journalisten zu Pressekonferenzen im Weißen Haus zugelassen, Fragen müssen vorher eingereicht werden. Das war schon in Vor-Trump-Zeiten so. Wenn Politiker aber Verfolgungswahn entwickeln, schadet das den Medien, der Politik selbst und der Demokratie. Da ist schon länger etwas in Schieflage geraten. Darüber müssen Journalisten ehrlich (und auch selbstkritisch) diskutieren.