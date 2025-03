Weltuntergang? Welt neu erfinden!

Seit einiger Zeit ermahnt uns die KURIER-Leserschaft, wieder etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken. Richtig, aber gar nicht so einfach – in einer Welt, in der sich Europa als „letzter Vegetarier unter Fleischfressern“ (O-Ton Ex-SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel) neu behaupten muss.

Aber vielleicht ist das ja auch das Gute: Donald Trump lässt den Realitätssinn auf dem alten Kontinent zurückkehren. Die EU muss gegen böse Nachbarn besser (auf)gerüstet sein. Am Ende sind wir gemeinsam stärker als gedacht – sozialer als die Amerikaner sowieso. Auf deren Präsident ist kein Verlass mehr, daher wird die Europäische Union neue Allianzen schließen müssen. Vergesst die Skepsis gegenüber Handelsabkommen! Wenn die USA Zollmauern bauen, hat Europa langfristig neue Chancen. Trump könnte eine Ära einleiten, an die wir uns als „Make Europe Great Again“ erinnern werden, schreibt Christian Kern auf X. Warum nicht? Immerhin verspricht die EU-Kommission jetzt endlich, überschießende bürokratische Regeln einzudämmen.