Spritpreisbremse fast an Neos gescheitert: Die pinke Selbstinszenierung

Im Gegensatz zu ÖVP und SPÖ sind die Neos im Vorjahr ohne Regierungserfahrung in die Dreierkoalition eingetreten. Das hat zu Beginn auch sehr erfrischend gewirkt, weil sie bei manchen Themen viel befreiter argumentieren und (mit-)entscheiden konnten. Soweit es die anderen Regierungspartner zugelassen haben. Auf jeden Fall haben die pinken Farbtupfer den türkisen und roten Ambitionen gutgetan, weil ein neuer Blickwinkel in den Ministerrat eingezogen ist. Das beste Beispiel dafür ist Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Von diesem anfänglichen Schwung ist momentan nicht mehr viel zu spüren. Vielmehr verzettelt man sich in innerparteilichen Diskussionen, die letztlich auch auf die Regierungsarbeit abfärben.

Begonnen hatte alles im Vorjahr mit der Messenger-Überwachung. Da hatte sich die Regierung inklusive der Neos durchgerungen, dieses Mittel der Überwachung dem Verfassungsschutz zu ermöglichen. Im Klub der Neos wurde das mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der ehemalige Klubobfrau-Stellvertreter Nikolaus Scherak äußerte sogar öffentlich seine Kritik daran und stimmte im Parlament auch nicht mit. Nikolaus Scherak ist nicht irgendein Abgeordneter. Er war für Parteichefin Beate Meinl-Reisinger der wichtigste Mann im Klub. Mittlerweile soll er sich innerlich von seiner Fraktion bereits verabschiedet haben, wie aus dem Parlament zu hören ist.