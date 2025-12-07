Das Interesse war sehr groß. Mehr als 22.000 Menschen haben online bei der KURIER-Regionalumfrage mitgemacht und damit kundgetan, dass sie diese Art der Vermessung der Republik für wichtig halten. Seit wenigen Tagen liegt das Ergebnis vor - und das zeigt ganz klar: Fast allen Befragten geht es in erster Linie weniger um eine direkte Abrechnung mit Politik und Institutionen. Die meisten sind sogar mit ihrem Umfeld, mit ihrer persönlichen Lebenssituation großteils zufrieden. Mit der gesamtstaatlichen Entwicklung aber nicht.

Zu den Themen Sicherheit, Bildung und Gesundheit hat der KURIER bereits die ersten Ergebnisse auf kurier.at und in der aktuellen Ausgabe des Sonntags-KURIER veröffentlicht. Jene drei Bereiche, die die Politik seit Jahrzehnten auf Trab halten und bei denen alle wissen, dass da die Dreier-Bundesregierung etwas tun muss. Man jammert zwar über die Gesamtentwicklung, sieht aber in der persönlichen Umgebung weniger Probleme. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Wenn es um die Sicherheit geht, schneidet etwa Wien eher schlecht ab, während das Burgenland ganz vorne liegt. Beim Gesundheitssystem ist es umgekehrt. Unterm Strich bleibt die Botschaft, dass in allen drei Bereichen Strukturen verbessert und erneuert werden müssen. Was man in den Regierungsbüros auch weiß, der unumstößliche gemeinsame Weg ist dennoch nicht gefunden worden.