Österreichs Angst vor Kriminalität: Zwischen Fakten und Gefühl

Das Hellfeld der Kriminalität erstrahlte am Montag in Form von zwölf bunten Powerpoint-Folien im Innenministerium in Wien. Im Fachterminus „Polizeiliche Anzeigenstatistik“, besser bekannt als Kriminalstatistik. Ein Maßstab für die Sicherheitslage im Lande. Die nach wie vor eine gute ist.