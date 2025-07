Nach Mord in Traiskirchen: Der schwierige Umgang mit Häftlingen

Gleich vorweg: Fälle wie der aktuelle wird letztlich niemand verhindern können. Dennoch wirft er einen Scheinwerfer auf ein System, das von der Politik vernachlässigt wurde. Selbst die zuständige Volksanwältin, Gaby Schwarz, weiß, dass es sich für die Politik kaum lohnt, sich für straffällige Menschen einzusetzen. Auch wenn sie darauf hinweist, dass gerade in den Justizanstalten alles dafür geleistet werden muss, um den Menschen eine Perspektive auf eine Rückkehr in die Gesellschaft zu geben.

Diese Justizanstalten leiden seit Jahren an einer Überbelegung: Aktuell befinden sich 8.970 Personen in Justizanstalten. Bei einer Belagsfähigkeit von 8.257 Plätzen entspricht das 108,64 Prozent der Belagskapazität, begleitet von einem permanenten Personalmangel. Darunter leiden Resozialisierungsmaßnahmen, psychologische Begleitung der Häftlinge, Vorbereitung auf das Leben danach. Was sich nicht nur auf die Häftlinge und die Bediensteten in den Justizanstalten auswirkt, sondern auch auf uns als Gesellschaft – denn die Häftlinge kommen nach Verbüßung ihrer Haftstrafe aus dem Gefängnis. Ganz egal, ob gut vorbereitet oder nicht.