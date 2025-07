Justizreform, Messenger-Überwachung und mehr

An erster Stelle steht dabei die große Justizreform, die in einer Bundesstaatsanwaltschaft mündet. Weg vom Weisungsrecht der Justizministerin hin zu einem Dreier-Senat, der sich mit den heiklen Fällen auseinandersetzen wird. Auch wenn noch einige Details ausverhandelt und ausformuliert werden müssen, seit dem Ministerrat am vergangenen Mittwoch ist diese Reform, die der Justiz ein neues Gesicht geben wird, auf Schiene. Man muss sich nur die heftigen Kontroversen zwischen den Grünen und der ÖVP – konkret zwischen den Ex-Ministerinnen Alma Zadic und Karoline Edtstadler – durchlesen, um zu erkennen, was da der Dreier-Bundesregierung gelungen ist.

Dann die Messenger-Überwachung, die im Nationalrat beschlossen worden ist. Wie oft wurde sie gefordert? Nach jedem Attentat gab es dazu Lippenbekenntnisse, auch von jenen Parteien, die jetzt dagegen gestimmt haben. Unter Türkis-Grün war die ÖVP bei diesem Thema allein geblieben, jetzt haben SPÖ und Neos mitgezogen. Wobei Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger deshalb einige parteiinterne pinke Schmerzen lindern wird müssen.