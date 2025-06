Kirchenstreit in a nutshell

Seit Wochen herrscht zumindest in einer kirchlich interessierten Öffentlichkeit Aufregung um das niederösterreichische Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Zunächst stand der an der dortigen Hochschule lehrende Dozent für Moraltheologie Pater Edmund Waldstein im Fokus. Er wurde als eine Schlüsselfigur rechtskatholisch-fundamentalistischer Kreise identifiziert und mit Drohungen gegen linksliberale Theologinnen in Verbindung gebracht. Dann wurde bekannt, dass im Herbst eine sogenannte Apostolische Visitation des Stiftes stattfindet – mit dem Auftrag, „den Leitungsstil der Abtei in ihrer Gesamtheit sowie das persönliche Führungsverhalten des Abtes eingehend zu prüfen“. Inwieweit die Causa Waldstein damit zusammenhängt, ist nicht ganz klar – die für die Visitation ausschlaggebenden Vorwürfe dürften aber andere sein.