Was uns noch heilig ist

Familie? Am Muttertag gibt es Geschenke, aber das Bekenntnis zur Familie klingt in manchen Ohren nachgerade spießig. Trotz kinderreicher Zuwanderergruppen ist die Geburtenrate mit statistischen 1,31 Kindern pro Frau auf ein Allzeittief gefallen, was die Gesellschaft fundamental verändern wird.

Schönheit des Landes? Obwohl ein erklecklicher Teil der Wertschöpfung aus dem Tourismus kommt und alle so stolz sind auf die Schönheit der Landschaft, sind wir mittlerweile das Land der Plastikzäune, der hässlichen Kreisverkehre und der Einkaufszentren, die die Ortskerne veröden lassen.

Politische Konsensfähigkeit? Das Land bedarf einer gröberen Sanierung, dafür wäre ein politischer Konsens über alle Parteien hinweg unumgänglich: also mutige Regierung, konstruktive Opposition. Ob sich die Koalition etwas traut, erfahren wir demnächst bei der Budgetrede des Finanzministers. Dass die FPÖ derzeit leider keine rationale Kraft ist, wissen wir hingegen schon. Sie hat sich (auch weil sie oft ausgegrenzt wurde) radikalisiert, obwohl es in der Partei immer auch Vernünftige gab und gibt.

Zu den vielen offenen Fragen unserer Welt wird Leo XIV. sicher gute, versöhnliche, wohlklingende Worte finden – aber ob sie in Österreich auf fruchtbaren Boden fallen?