Eine bescheidene, aber starke Stimme

Als der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig vor wenigen Wochen nach der steigenden Zahl an Kindern mit islamischem Glaubensbekenntnis in den städtischen Schulen gefragt wurde, antwortete er mit einem unerwarteten Konter: Das liege auch daran, dass es immer weniger katholische Schüler gebe. Daher stelle sich die Frage, inwieweit es Kirchen gelinge, Mitglieder anzusprechen. Das war zwar ein wenig unfair, aber es saß. Es existiert ja auch dieses latente Unbehagen unter den Christen, dass sie in Österreich bzw. in Europa langsam, aber konsequent vom Islam verdrängt werden. Es gibt allerdings nur wenige kirchliche Würdenträger, die diesen Wandel auch direkt ansprechen wollen.

Weihe von Erzbischof Josef Grünwidl Michael Ludwig war am Samstag im Stephansdom einer der Messbesucher, die die Weihe von Erzbischof Josef Grünwidl verfolgten. Vielleicht zählte er dabei auch zu jenen, die mit dem neuen Oberhaupt der Erzdiözese Wien große Erwartungen verbinden. Den Samen dafür hat der Niederösterreicher vor wenigen Tagen ja selbst gelegt. Bei einer Pressekonferenz nannte er die drei ehemaligen Bischöfe Kardinal Franz König, Helmut Krätzl und Florian Kuntner als Vorbilder. Alle drei waren nur für die Erzdiözese Wien zuständig gewesen, hatten aber mit ihrem modernen und liberalen Stil die Kirche in ganz Österreich geprägt – und nicht nur die Kirche. Damals war der Stellenwert der Katholiken hierzulande noch ein ganz anderer.