Partys mit Sexualstraftäter Epstein: Gar nicht königlich

Die immer neuen Enthüllungen rund um das widerwärtige Promi-Netzwerk des verstorbenen Milliardärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bringt nicht nur Politiker und Wirtschaftsbosse in Bedrängnis – sondern zunehmend auch gekrönte Häupter. Längst dreht sich der Skandal nicht nur um den britischen (Ex-)Prinz Andrew, der sogar die an sich skandalerprobten Windsors erschütterte. Schwedens Prinzessin Sofia findet sich in den Akten ebenso wie Belgiens Prinz Laurent, Spuren führen auch zu den Habsburgern. In grober Erklärungsnot ist das norwegische Königshaus – seit klar ist, dass Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem „verrückten Freund“ (O-Ton) nicht nur über Seitensprünge in Paris chattete, sondern sogar im skandalumwitterten Epstein-Anwesen gastierte. Die Enthüllung kam wenige Tage bevor sich Mette-Marits Sohn in 38 Anklagepunkten vor Gericht verantworten muss, darunter wegen Vergewaltigung. Royale Beobachter sehen die Osloer Königsfamilie im freien Fall; dass die Monarchie daran zerbricht, will mancher nicht mehr ausschließen.

Weshalb der royale Umgang mit Epstein für einen derartigen Aufschrei sorgt – und für die europäischen Königsfamilien noch folgenschwerer sein könnte als für manchen Politiker? Weil der Skandal sie ihrer letzten noch verbliebenen Existenzberechtigung berauben könnte. Die große Ära der Monarchen ist in Europa spätestens seit den Weltkriegen zu Ende – vorbei die Zeit, in der einige wenige Familien den Kontinent unter sich aufteilten, Heere mit einem Wink aufs Schlachtfeld schickten und Länder mittels Heiratspolitik aneinanderbanden. Die verbliebenen Monarchien sind repräsentativ-konstitutioneller Natur, finanziert durch Steuergeld; die politische Macht hat sich zu Vertretern in Regierungen und Parlamenten verschoben.