Epstein-Akten: Prinz Andrew schmiedete Dinner-Pläne im Buckingham Palace

Der tief in den Epstein-Skandal verwickelte britische Ex-Prinz Andrew (65) soll den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gemeinsam mit einer Frau aus Rumänien zum Abendessen in den Buckingham Palace eingeladen haben. Neu veröffentlichte Mails in dem Fall legen der Nachrichtenagentur PA zufolge nahe, dass die Einladung im September 2010 ausgesprochen wurde. Die Frau soll Teil einer Gruppe gewesen sein, die Epstein in London begleitet habe.

Epsteins Begleitung sollte "Leben in die Bude" bringen Vor dem Treffen hatte Epstein Andrew demnach geschrieben, um eine Zeit für das gemeinsame Abendessen zu vereinbaren. Darauf soll Andrew geantwortet haben: "Großartig! Wo willst du hingehen - in den Buckingham Palace oder in einen privaten Raum oder ein Restaurant?" Später soll Epstein Andrew geschrieben haben: "Ich möchte Zeit mit dir allein verbringen, aber ich bin hier mit (Namen geschwärzt). Soll ich sie alle mitbringen, um etwas Leben in die Bude zu bringen?" Andrew soll das bejaht haben. Außerdem soll Epstein geschrieben haben: "Bringe noch eine Rumänin (Name geschwärzt) mit, sehr süß." Über die weiteren Pläne, anwesenden Personen und den Verlauf des Abends gibt es laut PA keine Angaben. Am nächsten Tag soll Epstein aber an Andrew geschrieben haben: "Hat viel Spaß gemacht, später mehr." Den Angaben zufolge soll der US-Geschäftsmann der Frau zudem gesagt haben, Andrew habe sie "schön" gefunden.