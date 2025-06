Ist jetzt Schluss mit Grasser?

Man muss sich das einmal vorstellen: Da weiß ein früherer Spitzenpolitiker, dass ihm die wohl schlimmste Zeit seines Erwachsenenlebens bevorsteht – ein Gefängnisaufenthalt – und dann kommt er auf die abstruse Idee, die letzten Tage in Freiheit an einem Ort zu verbringen, den er mag, ja vielleicht sogar liebt. So was aber auch!

„Da muss jemand in den Knast und geht ganz gechillt auf der für seine betuchten Gäste bekannten Insel Mode shoppen“, wird ein Kärntner zitiert, der ein Foto von Grasser und seiner Ehefrau an Online-Portale geschickt hat.

Da ist zunächst die Attraktivität von Politik: Sie ist in Zeiten von Handyfotos und „Insta“ am Tiefpunkt. Fälle wie jener des „KHG“ zeigen cleveren Menschen (und die braucht die Politik so dringend!), dass man sich dreimal überlegen sollte, ob man rund um die Uhr auf Privatsphäre und Würde verzichten will – im Idealfall auf Lebenszeit, Herr Grasser ist seit fast 20 Jahren nicht mehr in der Politik aktiv.

Stimmt schon: Die Buwog-Affäre war wohl die größte Korruptionscausa der Zweiten Republik und Grasser ihr zentraler Protagonist. Aber gerade weil Medien wie der KURIER über Jahrzehnte mit Berichten dazu beigetragen haben, die Causa vor die Justiz zu bringen, muss man bei einem rechtsgültigen Urteil auch sagen können: Es ist genug, die Sache ist durch.