Den Fourth of July, den Unabhängigkeits- und Nationalfeiertag der USA, kennen viele Menschen aus irgendwelchen Filmen, die zumeist zwischen Nationalismus und Satire schwanken. Amerika rettet die Welt – so sieht man sich jenseits des Atlantiks gerne. Und so hat man die Amerikaner auch diesseits des großen Teiches nicht ungern gesehen, in bequemer Zurückhaltung. Muss man sich selbst um nichts kümmern.

Was genau hinter diesem Datum steckt, wissen schon weniger Menschen: Am 4. Juli 1776 war erstmals in einem Dokument von den Vereinigten Staaten von Amerika die Rede. Bis dahin handelte es sich bei diesen Gebieten um

13 britische Kolonien. Amerika feiert also seit damals die Unabhängigkeit vom United Kingdom. Wie so viele andere Länder: Im Schnitt zelebriert alle sechs Tage irgendwo auf der Welt ein Land seine Autonomie von Großbritannien. Bezüglich der USA ist man sich mittlerweile jedenfalls nicht sicher, ob es unserem Planeten nicht besser ginge, wenn King Charles statt Trump das Oberhaupt wäre.