Gottes Stellvertreter – ein Mensch

Vergesst nicht, für mich zu beten.“ Mit diesen Worten hat Papst Franziskus viele Predigten beendet. Beim Requiem für den am Ostermontag verstorbenen Nachfolger des Apostel Petrus beendete der Zelebrant Giovanni Battista Kardinal Re seine Erinnerungen an ihn mit der Bitte: „Jetzt bete du für uns.“ Nicht nur für Rom und für die katholische Kirche, sondern für die ganze Welt. Die ist leider in einem schlechten Zustand – und das völlig selbstverschuldet.