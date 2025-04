Gestern, heute, morgen so wichtig: Gemeinsinn statt gemein sein

Am 10. April 1945, vor genau 80 Jahren, war die Rote Armee bereits in Wien, SS-Truppen sprengten im Glauben, die Nazi-Diktatur noch aufrechterhalten zu können, die Brücken über den Donaukanal, am 12. April brannte der Stephansdom, und es sollte nur noch wenige Tage dauern bis zum endgültigen Tag der Befreiung, dem 8. Mai 1945.

Acht Jahrzehnte ist der Kriegswahnsinn in Österreich nun also her, acht Jahrzehnte die Zweite Republik alt. Und bis zum Staatsvertrag und zur Erklärung der „immerwährenden Neutralität“ sollte es noch weitere zehn Jahre dauern.