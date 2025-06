Frauen in der Politik? Mann oh Mann

Das ist lange her. In den letzten Jahren mag sich die öffentliche Debatte gedreht haben, doch geändert hat sich in Wahrheit wenig: Für Frauen gelten noch immer andere Maßstäbe. Zu viel Ausschnitt? Unprofessionell. Zu männlich gekleidet? Unweiblich. Politik ist für Frauen nach wie vor ein Raum, in dem man nicht stolpern darf – denn es wartet kein Netzwerk, das einen auffängt.

Gleichzeitig ist das fröhliche „Zurück an den Herd“-Schieben wieder salonfähig geworden. Wenn Herbert Kickl den „lieben Frauen“ dankt, die „den Haushalt managen, die täglichen Mahlzeiten organisieren und den Männern zu Hause den Rücken freihalten“, wird er nicht mehr kritisiert. Er wird bejubelt. Und wenn Donald Trump, der größte aller Alphamänner, „Grab ’em by the pussy“ sagt, gilt das unter seinen Fans nicht mehr als Skandal, sondern als Handlungsanweisung.