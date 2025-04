Die Weltverschwörung im U-Ausschuss?

Man könnte gelassen schmunzeln, bestünde nicht die Gefahr erheblicher Kollateralschäden. Wer das Innenministerium pauschal als Staat im Staat diffamiert, beschädigt es als Institution und spricht damit allen im Ressort – also in letzter Konsequenz den Polizistinnen und Polizisten – ab, den Amtseid ernst zu nehmen. Ein Staat im Staat funktioniert nur, wenn alle Beteiligten auf die Verfassung pfeifen. Das gilt übrigens auch für Staatsanwaltschaften und Richter. Nur wenn sie „mitspielen“ und Amtsmissbrauch geflissentlich ignorieren, funktioniert der „tiefe Staat“. Das ist auch der Punkt, an dem man bei der Causa Pilnacek landet: Der charismatische Sektionschef war ein Grenzgänger, er befand sich im Konflikt mit Behörden und Politikern. All das ist unstrittig.