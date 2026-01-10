Föderalismusreform: Die Erwartungen sind groß

Der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle ist kein Politiker, der um jeden Preis die Öffentlichkeit sucht. Bekannt ist er eher dafür, mit Themen und Fragen eher trocken, fast schon knöchern, umzugehen. Eben ein richtiger Tiroler, wie er allerorts beschrieben wird. Jetzt allerdings hat er politisch österreichweit für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt. Ohne dass es bestellt oder erwünscht worden war, hat Mattle seinen Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz mit der Präsentation eines Papiers begonnen, das seine Überlegungen und die seines Vorarlberger Kollegen Markus Wallner zur Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern enthält.

Darin finden sich etwa Möglichkeiten der Entflechtung der Kompetenzen im Gesundheits- und Bildungsbereich. Darin ist auch die Neuregelung der Sozialhilfe angedacht. Mit einer österreichweiten Korridor-Vorgabe vom Bund, wie hoch bzw. niedrig diese sein kann. Ein vernünftiger Ansatz, weil damit die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten im Westen und Osten der Republik berücksichtigt werden. Es steckt also einiges in dem Papier, das bei den Überlegungen zu den großen Strukturreformen im Land herangezogen werden könnte. Anton Mattle besteht darauf, dass die Reformpunkte nur Vorschläge sind. Er weiß, wie heikel alles ist. Und wie oft Vorstöße für solche Reformen bereits gescheitert sind. Die ersten Reaktionen haben ja bereits gezeigt, wie hoch die Hürden sind, um Ende des Jahres – wie von der Regierung angekündigt – die großen Strukturreformen präsentieren zu können.