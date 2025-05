Ein Gedenken mit Rissen

Für das Selbstverständnis der Republik sind es entscheidende Tage: das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs, welches auch das Ende der Nazi-Herrschaft bedeutete, und die Geburt der Zweiten Republik. Darauf fußt unser politisches und gesellschaftliches Leben. Umso wichtiger ist es, dass diese Jahrestage genutzt werden, um das Geschehen vor 80 Jahren in Erinnerung zu rufen. Als deutliche Warnung, was passiert, wenn die Unmenschlichkeit zur Staatsdoktrin erklärt wird und die Massen einem mörderischen Regime hinterherlaufen.