Independence Day: Wie Trump die USA zum kippen brachte

Den Fourth of July, den Unabhängigkeits- und Nationalfeiertag der USA, kennen viele Menschen aus irgendwelchen Filmen, die zumeist zwischen Nationalismus und Satire schwanken. Amerika rettet die Welt – so sieht man sich jenseits des Atlantiks gerne. Und so hat man die Amerikaner auch diesseits des großen Teiches nicht ungern gesehen, in bequemer Zurückhaltung. Muss man sich selbst um nichts kümmern.

Was genau hinter diesem Datum steckt, wissen schon weniger Menschen: Am 4. Juli 1776 war erstmals in einem Dokument von den Vereinigten Staaten von Amerika die Rede.