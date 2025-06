Die USA unter Trump: Das Gegenteil von „great again“

Seit Beginn der israelischen Attacken auf Teheran samt geradezu logischer Gegenschläge wird darüber diskutiert, wann Amerika in den Krieg eintreten werde. Die Wahrheit ist: Die USA sind längst mitten drinnen. Ein großer Teil der israelischen Waffen stammt aus Amerika, selbstverständlich greift Israel auf Satellitentechnologie aus den USA zurück, ohne die Hilfe der Schutzmacht Amerika wäre Israel nicht in der Lage, diesen Krieg zu führen.

Die USA haben vielleicht nicht offiziell zugestimmt, sich aber auch nicht mit dem nötigen Nachdruck gewehrt. Ohne die zähneknirschende Duldung der USA könnte Israel sowohl im Gaza-Streifen, als auch nun im Iran nicht so agieren.

Israel führt den jahrzehntelangen Partner USA zur Zeit richtig vor. Möglicherweise bemerkt Trump gar nicht, wie sehr ihm Benjamin Netanjahu auf der Nase herumtanzt. Trump gibt den starken Präsidenten, in Wahrheit ist er wegen seiner erratischen Politik sehr schwach. Das nützen Putin und Netanjahu aus, ebenso wie das Mullah-Regime. Die Welt schaut derzeit so aus, weil sich Trump nicht um klassische Politik kümmert.

Immerhin dürfte er nicht als Kriegs-Präsident in die Geschichte eingehen wollen. Er scheint zu wissen, dass die USA in Asien und im Nahen Osten bisher nur bedingt erfolgreich waren und Chaos hinterlassen haben. Auch viele seiner Anhänger sind dagegen. Ein Eingreifen wäre ein Verzweiflungsakt. Andererseits ist der Iran für Trump ein derartiges Feindbild, dass er ihn am liebsten zerstören würde. In dieser Doppelmühle ist er gefangen, in diese hat ihn Netanjahu gebracht. Wobei Krieg in Trumps Logik per se nicht übel ist – man kann Geld machen und muss danach Immobilien bauen. Die Welt ist für ihn ein Casino inklusive russischem Roulette, Menschenleben zählen nichts.

Kein vernünftiges Land wünscht sich einen Iran mit Atomwaffen, das muss verhindert werden. Aber mit Zukunftsplänen, nicht mit Feuerspucken.