Demografiekeule am Arbeitsmarkt: Babyboomer statt Jugendwahn

Der Anteil der beim AMS registrierten Langzeitbeschäftigungslosen über 55 Jahre beträgt aktuell 38 Prozent, während der Durchschnitt über alle Altersgruppen bei 26 Prozent liegt. Wer am Arbeitsmarkt als zu alt gilt, verliert leicht die Motivation. Betriebe hätten die Wucht der Demografie noch immer nicht erkannt, klagt Arbeitspsychologe Gerhard Klicka im Interview. Er verweist auf die nach wie vor übliche Praxis in manchen Branchen, sich mit „Sozialplänen“ oder „Golden Handshakes“ älterer Arbeitskräfte zu entledigen. Dieselben Firmen übrigens, die gerne über Fachkräftemangel klagen.

Dabei könnten die Fakten klarer nicht sein: Das größte Wachstum am Arbeitsmarkt findet in den nächsten Jahren in der älteren Bevölkerungsgruppe statt. Schon jetzt sind weit mehr über 60-Jährige unselbstständig beschäftigt als unter 20-Jährige. Trotz zartem Aufholprozess zählt Österreich mit einer Erwerbsquote von nur 56 Prozent in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen aber EU-weit zu den Schlusslichtern.