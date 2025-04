Budget-Sanierung: Match zwischen Fürstentümern und Zentralmacht

Dieses Pingpong-Spiel zwischen Bund und Ländern hat in Österreich seit Jahrzehnten Tradition. Wenn es um Macht, Kompetenzen und Geld geht, dann wird sofort die Front zwischen der Regierung in Wien und den Landesvertretungen aufgebaut. Da rückt auch sofort die Parteizugehörigkeit in den Hintergrund. Da halten die Bundesländer gegen "die da im Bund" zusammen. Alle bisherigen Kanzler von ÖVP und SPÖ mussten das schmerzhaft zur Kenntnis nehmen. Wobei hinzukommt, dass es letztlich immer auch um den innerparteilichen Rückhalt durch die jeweiligen Landesparteien geht, auf den auch Regierungschefs nicht verzichten können. Diesen Druck verspürt Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn angesichts der pinken Schwäche in den Bundesländern nicht. Insofern kann er sich da auch mehr erlauben.