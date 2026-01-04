Brandgefährliche US-Strategie

Selbstverständlich wird dieser 3. Jänner 2026 als markanter Einschnitt in die Geschichte eingehen. Die US-Administration unter Donald Trump öffnete durch die gewaltsame Gefangennahme des (demokratisch illegitimen) Präsidenten Nicolás Maduro aus Venezuela nicht einfach ein neues Kapitel, sondern beginnt ein neues Buch zu schreiben: „America First“ als Anspruch, mit militärischer Macht Fakten zu schaffen.

Zur Stunde ist aber nicht erkennbar, wie Washington durch die Gefangennahme Maduros jetzt Venezuela übernehmen will. Um Demokratie geht es Trump ganz offensichtlich nicht. Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodríguez hat die Amtsgeschäfte übernommen. Soll die jetzt auch entführt werden?

Klar ist dafür das Interesse Trumps an dem südamerikanischen Staat: Einerseits sind es Venezuelas gigantische 303 Milliarden Barrel an dickflüssigen Ölreserven, die in den vergleichsweise nahen texanischen Raffinerien vergoldet werden sollen. Noch mehr geht es um China, das sich seit 25 Jahren in Südamerika jedes Jahr ein Stück mehr Einfluss, Zugang zu Rohstoffen und Abhängigkeiten besorgt hat. China soll also zurückgedrängt werden aus Südamerika, dem einstigen Hinterhof der USA, der Washington seit 2001 durch den Fokus auf den „War on Terror“ abhandengekommen war. „America First“ meint also Einfluss, Zugang zu Rohstoffen und Abhängigkeiten.