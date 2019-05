Kurz und Strache – kein Paar für die EU

Nur eine selbstbewusste EU hat Einfluss

Sollte es wirklich zu einem Diskussionsprozess über die Reform der Union kommen, wäre dies das Ende dieser Regierung. Dabei wäre die von Kurz geforderte Subsidiarität gerade im Moment so wichtig, und zwar in der Außenpolitik. Da müsste die Kommission, nach entsprechender interner Abstimmung mit den Staaten, ganz selbstverständlich für die ganze EU auftreten können. Wenn die USA gegen jede Vernunft den Atom-Deal mit dem Iran zerstören, muss die EU selbstbewusst dagegenhalten. Schon deshalb, weil wir in Europa die Leidtragenden einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten wären. Und weil wir unsere geschäftlichen Interessen wahrnehmen müssen. Genau so, wie die USA das tun.

Bei der Digitalisierung, die zwischen den USA und China ausgemacht wird – EU-Unternehmen haben nur 3 Prozent des weltweiten Börsenwerts – müssen wir gemeinsam forschen und Start-ups unterstützen. Auch das Silicon Valley wurde durch staatliche Aufträge (vor allem der Rüstungsindustrie) groß.

Harmonie ohne Einförmigkeit – und die Werte der Aufklärung – nirgendwo gibt es bessere Voraussetzungen für eine menschenwürdige Zukunft.