Kühle Gedanken zur hitzigen Debatte

Jetzt, da die Sommerhitze Pause macht, lässt sich mit buchstäblich kühlem Kopf über das Klima diskutieren. Die Notstandserklärungen einiger Gemeinden und sogar des Bundesrats sind entbehrlich. Wer hat die Initiatoren daran gehindert, schon bisher vernünftige Raumplanungspolitik gegen die zunehmenden Hitzeperioden zu betreiben?

Dieselben Politiker, die sich gerade für eine halbe Milliarde Investition in den Wiener Flughafen feiern, aber die Verlängerung der U-Bahn ins Umland nicht schaffen, beklagen nun die Erwärmung des Weltklimas. Na toll. Und während man zum Beispiel Wien-Neubau mit allerlei grünem Aktionismus versorgt, verschwendet niemand einen Gedanken an die Bewohner der nicht so schicken Außenbezirke. Dort wird gerade jeder freie Quadratzentimeter zubetoniert. Kein Stadtplaner wird hier im Falle des Falles lässige Sprühnebel-Anlagen verteilen, wie es sie neuerdings am Rathausplatz gibt. (Wobei man bitte wirklich nicht so tun sollte, als wäre Wien bereits Palm Springs.) Es ist eh lieb, wenn die Stadt stolz ist auf ihre acht „Wanderbäume“ in Töpfen. Besser wäre es, triste Ausfallstraßen so wie früher mit echten Alleebäumen zu bepflanzen.

In den architektonischen „Renderings“ (grafische Objekt-Darstellung, bevor gebaut wird) behübscht ja meist Grün das Ambiente, das sich später nirgendwo findet. Man beachte am Hauptbahnhof die bunte Theorie und die in Steingrau gegossene Realität. Weil Wien wächst, verdienen sich etliche Bauträger eine goldene Nase, sprich: Sie wünschen, wir widmen um. Wien war beim (sozialen) Bauen einst vorbildlich. Siehe Karl Marx-Hof. Jetzt hingegen geht es um maximale, menschenfeindliche Verdichtung.