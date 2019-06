Keine Lust mehr auf Politik-Politik

Jetzt (rein zeitlich gemeint, keinesfalls als Listenname) ist die grüne Katze, besser gesagt der grüne Kater aus dem Sack: Werner Kogler kandidiert auf dem ersten Listenplatz für den Nationalrat und nimmt das EU-Mandat nicht an. Der Polit-Haudegen, eine Mischung aus Kumpeltyp und neuer grumpy cat, verweigert also den Job, für den er gewählt wurde. Ja darf er das? Er muss es sogar, alles andere wäre fahrlässig. Erstens hat er beste Chancen, die viele Monate lang scheintoten Grünen wieder zum parlamentarischen Leben zu erwecken. Zweitens ist es, die Brüsseler Spitzen in Ehren, irrelevant, wer für die Grünen dort sitzt. Siehe Sarah Wiener – ’tschuldigung, nur politisch, nicht persönlich gemeint.

Wagen wir doch eine Prophezeiung, weil demnächst ohnehin niemand mehr weiß, was prophezeit wurde (’tschuldigung auch an euch, liebe Meinungsforscher): Kogler und die Grünen werden am Wahlabend des 29. September als eine Gewinnerpartei dastehen, sie können den biodynamischen Wein schon mal einkühlen. Sie werden eindrucksvollst die Rückkehr ins Parlament schaffen, allein schon deshalb, weil es nicht sein kann, dass der Pilz dort der einzige verbliebene Grünschnitt ist. Und sie werden vielleicht sogar eine Rolle bei der Regierungsbildung spielen.