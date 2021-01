Jetzt ist Mäßigung statt Wut gefragt

Regierungschefs westlicher Demokratien sind derzeit in einer No-win-Situation. So warfen die Kritiker beim ersten Lockdown Kanzler Kurz ernsthaft vor, ganz Europa in zu harte Maßnahmen hineinzutheatern. Im Herbst dann hagelte es Kritik, zu spät reagiert zu haben – was stimmte, denn im Dezember hatte Österreich die höchste Todesrate der Welt. Gleichzeitig war die Opposition aber lautstark dafür, die Schulen offen zu lassen. Mittlerweile weiß man, dass Kinder das Virus genauso übertragen wie Erwachsene. Es gibt daher Gegendruck, die Schulen nicht zu öffnen.

Derzeit steht das Bemühen um mehr Impfdosen (und überhaupt um einen Plan) im Vordergrund. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man sich in ein paar Monaten echauffiert, dass zu viel Impfstoff geordert wurde. Und jeder kann sich ausmalen, wie die Debatte verlaufen wäre, hätte sich der Kanzler mit der im April noch als „smarte Sieben“ titulierten Ländergruppe (u. a. Israel, Tschechien, Australien) für eine gemeinsame Impfstoffbestellung zusammengetan (was diskutiert wurde), statt sich auf die EU zu verlassen. Von der „Smartheit“ ist nicht viel geblieben, Israel hat trotz militärisch durchgezogener Impfungen seit Freitag den dritten Lockdown und Tschechien doppelt so viele Corona-Tote wie Österreich. Auch wir sind vom informell angepeilten Ziel einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 weit entfernt.

Dennoch ist es sinnlos und gefährlich, politisches Kleingeld in dieser Pandemie

zu wechseln. Angesichts der Aggressivität mancher Debatten wundert man sich, dass Politiker nicht öfter entnervt aufgeben. Es gibt schon Experten, die sich weigern, öffentlich aufzutreten, weil sie Hass und Häme nicht mehr ertragen. Bei aller nötigen Kritik an Regierung und Verwaltung: Gerade jetzt ist eine Radikalisierung pures Gift. Aus dieser von niemandem in Europa verschuldeten Situation müssen wir gemeinsam wieder raus. Und auch danach sollen sich noch vernünftige Menschen in die Politik wagen, Experten Verantwortung übernehmen. Alles andere wäre nämlich demokratiegefährdend.