Ist das alles notwendig?

Unsere Welt steht fast still. Grundrechte wurden gravierend eingeschränkt, und innerhalb von nur einer Woche haben wir 100.000 neue Arbeitslose – plus Tausende in Kurzarbeit. Staatliche Milliarden-Hilfspakete sind die Folge. Und wer jetzt ein Gesundheitsproblem hat, ist arm dran – nur die notwendigsten Behandlungen werden durchgeführt.

Ist das noch verhältnismäßig, fragen uns immer mehr Leser. Die Frage ist berechtigt, auch internationale Experten sind hier uneins.

Die nicht sehr befriedigende Antwort lautet: Das wissen wir leider erst im Rückblick, daher bereiten wir uns zu Recht auf den allerschlimmsten Fall vor.