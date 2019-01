Großbritannien erlebt seine Austro-Minute

Dei’ hohe Zeit ist lang vorüber

und auch die Höll’ hast hinter dir,

von Ruhm und Glanz ist wenig über

sag’ mir wer zieht noch den Hut vor dir“

( Rainhard Fendrich)

Nein, wir befinden uns weder im Fußballstadion, in dem Tausende Fans diesen etwas abgelutschten Song mitgrölen, noch beim Musical. Die Rede ist, im Zusammenhang mit dem verkannten Britpopper MC Raini, ausnahmsweise von Großbritannien. Das Königreich erlebt, historisch betrachtet, gerade seinen Österreich-Moment, seine Austro-Minute. Einst Weltmacht, heute nicht mehr ganz so wichtig und von anderen Nationen abhängig. Das muss man emotionally erst verkraften.

Das Jahr 2019 wird jenes sein, in dem England, Wales, Schottland und Nordirland, einige davon wider Willen, aus der EU ausgetreten sein werden. Möglicherweise aber auch nicht, das weiß keiner so genau. Vielleicht stellt sich ja der Brexit am Ende im Land der Widerspenstigsten und Eigenbrötler als Inbegriff des Britischen heraus, als die Königsklasse des Humors. Der Weg dorthin dürfte aus dem Ministry of silly walks stammen.

Wer dieser Tage in London ist, kommt an zwei Dingen nicht vorbei: An der Werbung in der U-Bahn für „ Halal Meet“, eine Single-Börse für Moslems (man kann mit seinen Nachbarn also durchaus respekt- und humorvoll umgehen). Und an Brexit-Diskussionen.