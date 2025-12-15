Schluss mit der Angst, her mit dem Mut!

Ein CEO hat einmal die Entwicklung seines Unternehmens so beschrieben: Was als Marathon geplant war, ist zu einem Wandertag geworden. Was hätte schnell gehen sollen, ging langsam. Entwicklung erfolgte auf der Kriechspur. Politisch sind wir in Österreich da einen Schritt weiter. Wir bewegen uns – aus Angst vor dem Souverän – überhaupt nicht mehr. Und das, obwohl im Grunde jede:r, die/ der einigermaßen bei Sinnen ist, weiß, was zu tun wäre. Den Klimawandel eindämmen. Sparen. Die Wirtschaft entlasten. Bildung forcieren. Integration fordern und fördern. Getrieben von ideologischen Scheuklappen auf beiden Seiten und der Furcht vor möglichen Konsequenzen, scheut die Politik jene Entscheidungen, zu denen sie eigentlich den Auftrag hätte. Unsere Geschichte kennt leider nur wenige Beispiele für Menschen, die mit mutigen Entscheidungen Erfolg hatten – insbesondere im Sinne dessen, was Demokratie als Erfolg versteht. Gerhard Schröder hat mit seinen Arbeitsmarktreformen von 2003 bis 2005 mutige Schritte gesetzt. Die Wahl 2005 war damit nicht zu gewinnen. Merkel kam, sah, siegte und genoss die Folgen von Schröders harten Maßnahmen.

Matthias Prammer.

Gemeindezusammenlegungen Ähnlich Franz Voves und seine Gemeindezusammenlegungen in der Steiermark. Eine mutige Maßnahme mit vielen Gewinnern. Leider war Voves selbst nicht darunter, er wurde bei der Wahl 2015 abgestraft. Vielleicht ist es daher in unseren Breiten sehr unpopulär geworden, Macht auch zum Machen zu nutzen. Bahntrassen und Stromleitungen scheitern an einzelnen Grundstücksbesitzern. Die Pensionistenvertreter pfeifen auf die Grenzen des Möglichen und treiben alle vor sich her. Entwicklung findet statt, wenn alle dafür sind, also nie!