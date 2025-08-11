Zeitgerechtigkeit statt Teilzeitbashing

Warum arbeiten Frauen auch 2025 noch Teilzeit und zahlen dafür ein Leben lang drauf? Diese Frage müssen wir uns als Gesellschaft endlich ehrlich stellen. Echte Gleichstellung wird nur dann Realität, wenn wir Arbeitszeit fair und partnerschaftlich neu denken. Ohne strukturelle Zeitgerechtigkeit bleiben alle Bemühungen um Gleichstellung bloße Symbolpolitik.

Mehr als die Hälfte Über 50 % der Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit. Viele nicht freiwillig, sondern weil sie zwischen Job, Kindern, Pflege und unbezahlter Hausarbeit jonglieren – Aufgaben, die strukturell nach wie vor an ihnen hängen bleiben. Die Folge: niedrigere Einkommen, weniger Karrierechancen, massive Pensionslücken. Der Gender Pension Gap beträgt aktuell rund 40 %. Die sogenannte „Teilzeitfalle“ ist keine private Fehlentscheidung, sondern eine Falle der Gesellschaft und Wirtschaft. In der Debatte um Gleichstellung wird Zeit als Ressource oft übersehen. Dabei ist gerade Zeitgerechtigkeit – also eine faire Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit – die Voraussetzung für ein gleichberechtigtes Leben. Wenn Frauen weniger Zeit für Erwerbsarbeit haben, da sie mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit aufwenden, dann ist das kein individuelles Problem, sondern ein strukturelles. Die gute Nachricht: Es gibt Lösungen. Seit Jahren plädiere ich für das Modell 30/30. Beide Elternteile arbeiten je 30 Wochenstunden, mit staatlichem Lohnausgleich. Nur wenn beide Elternteile Erwerbsarbeitszeit reduzieren, wird eine Verschiebung von Verantwortlichkeiten gelingen.