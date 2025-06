Wo sind eigentlich die Sozialpartner?

Der Wirtschaftsstandort Österreich steht vor einer der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Nach drei Jahren Rezession liegen wir beim Wirtschaftswachstum an letzter Stelle in der Europäischen Union, haben in puncto Staatshaushalt ein Defizitverfahren der EU am Hals, bei gleichzeitig zweithöchster Steuer- und Abgabenquote in der EU und der Fiskalrat warnt vor einer Rekordverschuldung in den nächsten Jahren.

Unsere internationale Konkurrenzfähigkeit, Voraussetzung für unseren Wohlstand, ist mehrfach bedroht: zu hohe Arbeitskosten (Lohnstückkosten und Lohnnebenkosten), überhöhte Energiepreise, überbordende Bürokratie und Verfahrensdauer, Trend zur Teilzeitgesellschaft mit Arbeitskräftemangel sowie längst überfällige Strukturreformen bei Föderalismus, Bildung, Pensionen und Gesundheit. Die Bundesregierung hat daher zurecht mit den Landeshauptleuten sowie mit Städte- und Gemeindebund eine Reformpartnerschaft beschlossen.