Wir brauchen Gas für die Energiewende

Kältewelle, Gaspreise, Speicherstände. Gas ist wieder präsent in den Köpfen. Und das zu Recht. Wir brauchen Gas und werden es noch länger brauchen. Nicht, um die Energiewende zu bremsen, sondern um sie zu schaffen. Vieles geht heute noch nicht ohne Gas – dem müssen wir uns stellen. Denn steckt der Kopf im Sand, ist Stillstand garantiert. Klar müssen wir weg vom Gas. Aber das Tempo muss sich an der technologischen und wirtschaftlichen Realität orientieren, nicht an der moralischen Utopie. In 24 Jahren ist vieles möglich, das Ziel der europäischen Klimaneutralität im Jahr 2050 ist ambitioniert, aber mit den richtigen Maßnahmen machbar. Ein verfrühter Gasausstieg wäre allerdings nicht hilfreich. Im Gegenteil: Er würde zu rascher Deindustrialisierung des Kontinents führen. Gaseinsatz und CO 2 -Ausstoß würde in andere Weltregionen verlagert, wo mehr CO 2 emittiert wird. Dem Klima wäre nicht geholfen. Aber Europa würde an Wohlstand verlieren. Und zwar drastisch.

Industrielle Prozesse Traditionell denkt man bei Gas ans Heizen, an Raumwärme. Der Bereich, der vergleichsweise einfach auf Gas verzichten kann. Und es auch zunehmend tut. Mit Fern-und Nahwärme, Wärmepumpen, Geothermie, Pellets usw. stehen Alternativen zur Verfügung. Machbar und leistbar. Ganz anders ist es bei industriellen Prozessen. Da reden wir nicht von angenehmen 22 Grad, sondern von richtig heißen 1.500 Grad und mehr. Da gibt es (noch) nicht viele Alternativen. Grüner Wasserstoff ist eine, aber da ist er noch nicht. Da scheitert die EU krachend an ihrem eigenen Ziel für 2030. Ein zweiter Bereich, für den wir Gas noch brauchen: Stromproduktion in schwierigen Zeiten. Jedenfalls wenn man Atomkraft nicht will und Kohle schon gar nicht. Strom aus Sonne und Wind hätten wir genug, aber nicht immer dann, wenn wir ihn brauchen. Saisonale Speicherung funktioniert noch nicht. Denken wir nur an die letzten Wochen: kaum Sonne, wenig Wind, niedrige Flüsse. Aber hoher Strombedarf, zum Beispiel für gasfreie Heizungen. Ohne Gas wäre es aktuell schnell kalt und finster. Und auch E-Autos würden still stehen. Hinzu kommt: Der Gaspreis diktiert den Strompreis. Wir erleben es gerade. Unsere Stromversorgung ist ohne fossiles Gas (noch) nicht möglich – wird es teurer, steigen auch die Stromkosten. Das führt zur notwendigen Frage: Woher kann unser Gas kommen? Und wie kann es wieder leistbar werden? Derzeit zahlen wir in Europa mehr als das Dreifache des US-Preises. Transportkosten und knappe Lieferkapazitäten – also Schiffe für Flüssiggas (LNG) – sind wesentliche Gründe, Pipelinegas ist günstiger. Der erste Blick muss gar nicht in die Ferne gehen. In Europa – auch in Österreich – gibt es noch Gasreserven. Förderbar. Und zwar unter verantwortungsvollen Umwelt-Rahmenbedingungen, sauberer als irgendwo sonst auf der Welt. Wie so oft gilt: Ein positives politisches Bekenntnis ist die Grundlage, dann müssen Genehmigungsverfahren zügig abgewickelt werden.