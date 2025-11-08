Sind Radikale nicht in der Lage, zu regieren?

Demokratieverneinende Parteien scheinen nicht in der Lage zu sein, erfolgreich zu regieren. Während ihre Zustimmung in der Opposition wächst, ändert sich dies bei Machtergreifung. Die Wähler scheinen nicht für sie, sondern gegen die traditionellen Parteien zu stimmen. Kommen die Radikalen zur Macht, so können sie keine für die Wähler attraktive Programme finden und ihre Wählbarkeit geht immer wieder zurück. Ungarn, Polen, die Niederlande sind Beispiele dafür.

Die am längsten an der Macht stehende demokratiefeindliche Formation ist Orbáns Fidesz-Partei in Ungarn. Obgleich sie sich als Patrioten, als einzige Bewahrer der nationalen Interessen positionieren, haben sie im Laufe ihrer Regierungstätigkeit das Land, das sich bei der Machtübernahme im Mittelfeld in der EU befand, auf die letzte oder vorletzte Stelle gebracht. Nur manchmal steht Bulgarien hinter Ungarn. Trotz Vernebelungstaktik hinsichtlich der Erfolge wünscht sich mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger eine Änderung, und die jüngste Oppositionskraft des Landes um Péter Magyar, die bislang erfolgreich die Alt-Opposition in die Bedeutungslosigkeit verbannte, steht laut Meinungsforschung 10 % vor Orbáns Partei.

Die Menschen spüren die Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse, sei es die Preissteigerung, die immer schlechter werdende medizinische Versorgung, das sich im freien Fall befindliche Bildungsniveau, oder die Korruption. Die bereits ein halbes Jahr vor den Wahlen beginnenden Wahlgeschenke der Regierung sind ohne Deckung und werden von den Bürgern nach der Wahl bezahlt werden müssen. Viele wissen das. Der immer reicher werdende Hofstaat samt Familie des Ministerpräsidenten stört die Wähler und die Abwahl Orbáns im Frühjahr 2026 rückt in die greifbare Nähe.