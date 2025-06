Wendepunkt Nahost: Anfang vom Ende der islamischen Diktatur im Iran

Die Roten Khmer in Kambodscha und die Islamische Republik Iran mögen ideologisch gegensätzlich erscheinen – atheistisch-kommunistisch hier, theokratisch-islamisch dort –, doch weisen sie erschreckende Parallelen auf: Beide errichteten totalitäre Regime, die tief ins Privatleben eingreifen, Meinungsvielfalt unterdrücken und Opposition systematisch ausschalten. Beide Systeme versuchten, ihre jeweilige ideologische Utopie mit brutaler Gewalt durchzusetzen. Während die Roten Khmer eine klassenlose Agrargesellschaft schaffen wollten, strebt das iranische Regime eine schiitisch-theokratische Ordnung an. Gemeinsam ist ihnen die systematische Folter, öffentliche Hinrichtungen und die Verfolgung ethnischer und religiöser Minderheiten.

Heuer wurde im Iran im Schnitt alle sieben Stunden eine Hinrichtung vollzogen. Repressive Maßnahmen wie Sittenpolizei, Kleidervorschriften oder „Hijab-Kliniken“ sind Alltag. Selbst Menschenrechtsanwältin und Sacharow-Preisträgerin Nasrin Sotoudeh darf ihren inhaftierten Ehemann nur mit Hijab besuchen. Eine SMS der Behörden drohte ihr mit Beschlagnahmung ihres Fahrzeugs, sollte sie erneut durch Videoüberwachung unverschleiert im Auto erfasst werden.

Außenpolitisch dominiert Feindbildrhetorik – mit Israel als erklärtem Hauptfeind. Seit der Islamischen Revolution 1979 verfolgt das Regime offen das Ziel der Zerstörung Israels. Über Jahrzehnte flossen Milliardenbeträge aus dem Staatshaushalt an Stellvertreterorganisationen wie die Hisbollah, die Hamas, an das Assad-Regime in Syrien, nach Irak und Jemen – ungeachtet von Massenarbeitslosigkeit und galoppierender Inflation im eigenen Land.

Besondere Brisanz entfaltet das iranische Atomprogramm. Das Bauen an der Atombombe ist Realität. Eine Uran-Anreicherung von drei Prozent wäre für den Betrieb von Atomkraftwerken ausreichend – wozu geht man also auf 60 Prozent? Laut einem Bericht der Welt am Sonntag vom 15. Juni 2025 verfügt der Iran über 64 Atomanlagen – manche bis zu 80 Meter tief unter der Erde –, verteilt über ein Gebiet von der Größe Westeuropas. Selbst die Zerstörung einzelner Standorte würde keine vollständige Entschärfung der nuklearen Bedrohung garantieren.