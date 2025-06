Wir leben unter nuklearer Bedrohung

Ich schreibe diese Zeilen in Israel, wo ich mehrmals mit anderen Zivilisten in einem Luftschutzkeller war. Unter ihnen ältere Menschen, Eltern, die ihre Kleinkinder im Arm hielten, junge Erwachsene, die ihre Handys nach Neuigkeiten abfragten, und Kindergartenkinder mit bunten Rucksäcken. Ich habe aufgehört, zu zählen, wie oft die Luftschutzsirenen in der vergangenen Woche ertönt sind. Besonders beeindruckt hat mich aber die Reaktion der Kinder. Einige hielten sich gegenseitig an den Händen. Einige sangen Lieder. Eines fragte, ob es bald vorbei sein würde. Sogar sie wissen bereits, wie sich Krieg anhört und wie sie reagieren müssen.

Dies ist die unerträgliche Routine des israelischen Lebens. Die Zivilbevölkerung lebt in ständiger Bereitschaft, eilt in Sekundenschnelle in die Schutzräume, plant Hochzeiten und Arbeitstage rund um Raketenwarnungen. Ganze Gemeinden schlafen in Schulen. Familien richten ihren Tagesablauf nach Sirenen und Bunkerrouten aus. All dies ist „normal“ geworden. Aber es sollte nie als solches akzeptiert werden, nicht von uns und nicht von der Welt.

Nur 1,5 Kilometer vom Haus meines Sohnes entfernt, wo er mit seiner Frau und meiner 18 Monate alten Enkelin lebt, wurde Dizi Yitzhaki, 85 Jahre alt, ermordet. Sie wurde in ihrer Wohnung in Petach Tikva getötet, als eine iranische Rakete direkt in ihr Gebäude einschlug und es keine Möglichkeit zur Flucht gab. Sie war das Ziel des iranischen Regimes – wie alle ihre Nachbarn. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind bereits 24 Zivilisten ums Leben gekommen. Ich fürchte, wenn Sie dies lesen, werden noch zahlreiche weitere getötet worden sein. Das iranische Regime bedroht Israels Existenz nicht einfach nur mit Worten. Es handelt. Es hat ein regionales Terrornetzwerk aufgebaut, finanziert, trainiert und bewaffnet, die Hisbollah, die Hamas, die Houthis, irakische Milizen und andere, mit Raketen, Drohnen und Ideologie. Er ruft offen zur Zerstörung Israels auf und verfolgt dieses Ziel im Stillen durch koordinierte Gewalt an mehreren Fronten.

Wir wissen, dass der Iran am Bau einer Atombombe arbeitet. Wenn dieses Regime bereit ist, 500-Kilogramm-Raketen auf zivile Wohngebiete abzufeuern, was würde es dann wohl tun, wenn es eine Atomwaffe hätte? Stellen Sie sich die Folgen einer solchen Situation vor – nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Was wir erleben, ist versuchter Völkermord. Israel handelt aus der Not heraus. Es strebt nach Sicherheit. Wir greifen militärische Ziele und die Infrastruktur im Iran an, die als Grundlage für künftige Angriffe dient. Gleichzeitig hat der Iran Hunderte von Raketen und UAVs auf Bevölkerungszentren in Israel abgefeuert und dabei blindlings Menschen getötet und Hunderte von unbeteiligten Zivilisten verletzt.

An der Seite Israels zu stehen, hat nichts mit Politik zu tun. Was hier auf dem Spiel steht, geht weit über unsere Grenzen hinaus – es berührt die Werte, die wir, demokratische Staaten, gemeinsam haben: Freiheit, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und die Unantastbarkeit des zivilen Lebens. Israel befindet sich an vorderster Front und ist mit gewalttätigen Regimen und extremistischen Ideologien konfrontiert, die nicht nur unsere Region, sondern auch die internationale Ordnung im Allgemeinen gefährden. Die internationale Gemeinschaft muss sich bewusst werden: Wir leben nicht nur unter Beschuss, sondern auch unter nuklearer Bedrohung.

Zum Autor:

David Roet ist Botschafter des Staates Israel in Österreich.