Vollgas statt Teilzeit für die Klimawende

Die Klimawende passiert nicht von selbst: PV-Anlagen, Windräder, Stromnetze, E-Autos, Batterien, neue Maschinen in Fabriken, grüner Wasserstoff – all das muss jemand planen, produzieren, bauen, betreiben, managen. Eine Teilzeit-Klimawende wird nicht reichen.

Laut dem Green Jobs Report 2025 der ManpowerGroup berichten 91 Prozent der Unternehmen weltweit, dass sie nicht genügend qualifiziertes Personal im Nachhaltigkeitsbereich finden. Die Nachfrage nach grünen Kompetenzen wachse doppelt so schnell wie das Angebot, diese Entwicklung werde sich bis 2030 weiter verschärfen. Nach einer Studie der Österreichischen Energieagentur brauchen wir allein für die Energiewende-Bereiche Bauen und Sanieren, Erneuerbare Wärme, Solar- und Windkraft in den nächsten Jahren über 20.000 qualifizierte Fachkräfte. Vor diesem Hintergrund ist auch die aktuell intensiv diskutierte Teilzeit-Frage zu sehen. Dürfen wir es uns leisten, Teilzeit statt Vollzeit zu arbeiten – ohne Betreuungs- und anderer Pflichten? Diese Frage muss man nicht nur mit Blick auf Wohlstand und Sozialstaat mit einem Nein beantworten. Man muss die Frage vor allem mit Blick auf den Klimaschutz mit einem klaren Nein beantworten.

Denn es ist geradezu eine moralische Verantwortung, in Green Jobs mit vollem Einsatz die Klimawende voranzutreiben.

Dass wir auch bei Green Jobs in der Teilzeitfalle stecken, zeigt die AMS-Arbeitskräfteerhebung: So beträgt die Teilzeitquote in den Branchen „Energieversorgung“ und „Wasser, Abwasser, Abfall“ jeweils 17,5 %.