Verbrauch reduzieren, Reparaturen erleichtern

Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Wäschetrockner? Der eine dreht sich im Kreis, dröhnt monoton und produziert heiße Luft. Der andere trocknet die Wäsche.

Zugegebenermaßen ein abgedroschener Witz, der mich jedoch zu einem ernsten Anliegen bringt. Um unsere Energiesicherheit zu verbessern, Energie erschwinglicher zu machen und den Klimaschutz voranzubringen, müssen wir dafür sorgen, dass unserer Haushaltsgeräte intelligenter, sauberer und kostengünstiger werden. Seit 2009 haben wir mit den EU-Ökodesign-Vorschriften genau das getan: Fernsehgeräte, Kühlschränke und Waschmaschinen sind inzwischen deutlich effizienter und ermöglichen eine Senkung der Energiekosten in Milliardenhöhe. So konnten Haushalte 2023 durchschnittlich 287 Euro sparen.

Und jetzt sind die Wäschetrockner an der Reihe. Es wird erwartet, dass die Zahl der Wäschetrockner, die in Haushalten in der EU im Einsatz sind, zwischen 2020 und 2040 um 35 % steigt. Wenn wir nach und nach die am wenigsten effizienten Produkte aussortieren, können wir sowohl unsere Energieausgaben als auch unsere CO2-Emissionen senken. Was also tut die EU? Zunächst einmal sorgen wir dafür, dass die Energielabels verständlicher werden. Dafür geben wir die alte Skala von A+++ bis D auf und führen eine neue Skala von A bis G ein. Genau wie in der Schule wird auch hier die Top-Note – in diesem Fall die Note A – nur an die Klassenbesten vergeben. In der Klasse der Wäschetrockner sind das die leistungsfähigsten und energieeffizientesten Geräte. Außerdem helfen wir dabei, den Konsumentinnen und Konsumenten die modernste und nachhaltigste Technologie zugänglich zu machen. Ab sofort sind auf dem Markt nur noch Wäschetrockner auf der Grundlage von Wärmepumpentechnologien erlaubt.