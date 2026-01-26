Der Krieg in der Ukraine wird nicht an der Front entschieden

Nur sehr langsam kann die russische Armee ukrainische Territorien erobern. 2025 waren es 1 Prozent der Fläche. Es handelt sich um 5000–5500 km², 41.800 Soldaten mussten auf russischer Seite dafür ihr Leben lassen. Nicht alle sind Russen. Eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Ethnien ist darunter, sowie Gefangene, die zehn Prozent der Invasionsarmee ausmachen und bei besonders gefährlichen Attacken eingesetzt werden. Bei der Sterberate führen Gebiete wie Dagestan oder Burjatien die Liste an, erst an sechster Stelle taucht Moskau als durch Russen besiedeltes Gebiet auf. Um die bescheidenen Fortschritte und die Einnahme von nie gehörten, dafür vollkommen zerstörten ukrainischen Siedlungen wettzumachen, wird bombardiert. Die ukrainische Luftabwehr ist wegen der Menge der Raketen und Drohnen in immer geringerem Maß in der Lage, sie abzuschießen. Putin greift seit dem Herbst mit steigender Tendenz zum Energieterrorismus. Zwei Drittel der Energieversorgung, -erzeugung und -förderung sind vernichtet. Was auf dem Schlachtfeld nicht erreicht werden kann, versucht er bei der Zivilbevölkerung wettzumachen. Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Was Putins Raketen und Drohnen heute beschädigen und was morgen notdürftig instandgesetzt wird, vernichtet man übermorgen erneut. Der Ukraine fehlen bereits ein Drittel der notwendigen Energie. Eine hoffnungslose Endlosschleife.

Die erneute Inbetriebnahme der kommunalen Werke würde 800 Millionen Dollar an Kosten verursachen. Auch wenn diese vorhanden wären, dauert die Ersatzteilzulieferung 8–18 Monate. Eine Sisyphusarbeit ohne Ausweg. Auch von einem Wiederaufbau von völlig zerstörten E-Werken, wie dem von Kiew, kann derzeit keine Rede sein. Hierzu wären Investoren erforderlich, doch wer legt sein Geld in Gebieten an, in denen gekämpft wird?