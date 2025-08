In diesem Jahr wird die russische Wirtschaft höchstwahrscheinlich stagnieren, der Rubel wird gegenüber dem Dollar schwächer werden, was die vom Rubel-Ölpreis abhängigen Haushaltseinnahmen erhöhen wird. Es gibt keine Flucht vor russischen Vermögenswerten – selbst der Immobilienmarkt bleibt bemerkenswert stabil. Doch die zunehmende Unsicherheit schreckt den Markt ab – verursacht durch den langen Krieg und zunehmenden Druck der westlichen Mächte.

Trumps Ultimatum kam daher zum richtigen Zeitpunkt: Es könnte die russische Wirtschaft erschüttern, wenn seine Drohungen wahr werden – oder auch nicht, wenn die USA erneut entscheidende Maßnahmen aufschieben, wie Präsident Trump es gerne tut.

Vielversprechend

Die US-ameriksnische Idee, Importzölle auf alle Länder zu erheben, die russische Energieressourcen kaufen, scheint vielversprechend: Dieser Schritt würde russisches Öl und Gas um ein Vielfaches teurer machen als in anderen Ländern, während alle bisherigen Maßnahmen (wie die „Ölpreisobergrenze“) darauf abzielten, den Preis zu senken und so den massiven Schmuggel förderten.

Doch hier gibt es zwei große Probleme. Erstens sollen die Zölle 100 % des Wertpreises der Waren betragen, die z.B. aus China oder Indien in die USA importiert werden. Meiner Meinung nach sind solche Sätze untragbar, und diejenigen, die meinen, sie würden nicht eingeführt, könnten recht haben. Die Gesamthöhe der Zölle sollte sich an der tatsächlichen Summe orientieren, die das jeweilige Land an Moskau zahlt. So hat Indien 2024 49 Mrd. Dollar für russisches Öl bezahlt, und China hat russisches Öl, Gas und Kohle für bis zu 76 Mrd. Dollar gekauft – es würde ausreichen, wenn sie mit Zöllen in gleicher Höhe belegt würden. Zweitens sollten die amerikanischen und europäischen Ansätze vereinheitlicht werden: Europa muss seine Experimente mit Ölpreisobergrenzen und den Kampf gegen Russlands „Schattenflotte“ aufgeben (nach all den Sanktionen sind nur 21 Tanker stillgelegt, während noch bis zu 600 in Betrieb sind) und die gleichen Zölle auf Importe von Russlands Handelspartnern erheben. Dies würde den Zoll auf chinesische Importe in alle westlichen Länder formal auf unter 8 % senken – obwohl Peking für das russische Öl immer noch doppelt zu viel bezahlt.