Das Land der begrenzten Möglichkeiten

Politik ist – auf groteske Weise – schonungslos ehrlich, denn sie offenbart nahezu überall und jederzeit, wer sie ist und was sie antreibt. In Moskau ebenso wie in Washington, Budapest, Buenos Aires und andernorts zeigen führende Politiker, wozu sie politisch in der Lage und zu welchen Überlastungen des Demokratischen sie jederzeit bereit sind.

In Zeiten politischer und wirtschaftlicher Instabilität, wenn das gesellschaftliche Immunsystem geschwächt ist, eilen die illiberalen Feinde der Demokratie herbei. Sie verschärfen bestehende Konflikte einerseits durch verbale Gewalt in Form von drastischen Zuspitzungen politischer Sprache, andererseits durch das Setzen einer Vielzahl an provokanten Handlungen und erratischen Drohgebärden. Ihr Ziel ist eine Reaktion des Gegenübers, die formalrechtlich als Anlassfall für das Ergreifen autoritärer Maßnahmen dienen soll. Angriffskriege wie der Zweite Weltkrieg, der Vietnamkrieg, die US-Invasion des Irak und jene der Ukraine durch Russland wurden aufgrund von Vorwänden, Lügen, Provokationen und Täuschungsmanövern in Gang gesetzt. Autoritäre Staatsführer, Demagogen und illiberale Machtpolitiker saßen in allen Fällen an den Schalthebeln, immun gegen Humanismus und Moral, jedoch profunde Könner in Sachen Täuschung, Schein und Manipulation.