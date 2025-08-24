Teuerung: Österreich macht es sich bequem – auf einem unbequemen Platz

Österreich hat sich unter den EU-Ländern mit den höchsten Inflationsraten eingerichtet. Während andere Staaten ihre Teuerung bereits deutlich senken konnten, verharrt Österreich im oberen Drittel. Es hat nicht nur lange gedauert, die Preisexplosion der letzten Jahre zu bremsen. Zum Jahreswechsel zog sie noch einmal deutlich an. Haupttreiber sind damals wie heute die hohen Strompreise. Lange schaute die Regierung zu. Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) soll nun eine kostengünstige Stromversorgung für Haushalte und Wirtschaft gesichert werden.

Ein kleiner Fortschritt immerhin. Die nötige tiefgreifende Reform bringt es aber nicht. Eine stabile Stromversorgung, die zugleich die Energiewende vorantreibt, braucht leistungsfähige Netze. Doch deren Kosten, ein fixer Bestandteil des Strompreises, stiegen allein im vergangenen Jahr um über 30 %. Bezahlen müssen das fast ausschließlich die Privathaushalte und kleine Betriebe. Gerecht ist das nicht. Immerhin: Das ElWG sieht vor, Stromkonzerne stärker an diesen Kosten zu beteiligen.

Die meisten Energieunternehmen in Österreich sind gewinnorientierte Aktiengesellschaften. Ihr Ziel: ein dickes Plus in der Jahresbilanz. Im Windschatten der gestiegenen Strompreise haben die neun Landesenergieversorger, Verbund und OMV in den letzten drei Jahren zusätzliche Gewinne von insgesamt 10,25 Mrd. Euro eingefahren (verglichen mit ihren Jahresgewinnen vor der Energiekrise). Vom Staat abgeschöpft wurde davon bisher nur ein Bruchteil über den Energiekrisenbeitrag: magere 5,5 Prozent. Und auch im ElWG knickt die Regierung ein. Der geplante Sozialtarif für Menschen, die Sozialleistungen, Mindestpension oder Pflegegeld beziehen, soll nur bis zu 50 Mio. Euro von den Stromkonzernen finanziert werden. Alles darüber hinaus zahlt der Bund: Also wir Steuerzahlenden. Eine gerechte Lösung würde das Bundesbudget nicht belasten. Die Konzerne haben die Reserven, um den Sozialtarif komplett zu tragen und auf „energiearme“ Haushalte auszuweiten. Das würde jene mit geringem Einkommen schützen, die wegen schlechter Isolation oder ineffizienter Heizsysteme besonders viel verbrauchen.