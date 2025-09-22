Preise regulieren: Teuerung ist nicht gleich Teuerung

Erneut ereilt uns die Hiobsbotschaft zur hiesigen Inflation: 4,1 Prozent beträgt sie zuletzt und ist damit doppelt so hoch wie der Eurozonen-Schnitt. Die Weltlage hat uns den überdurchschnittlichen Preis-Tsunami also nicht beschert. Politische Entscheidungen machen es möglich, die Teuerung ist zu Teilen hausgemacht.

Die Auswirkungen dieses politischen Handelns sind ungleich verteilt: Die Inflation belastet nicht alle gleich. Während manche die Preisexplosionen gut wegstecken, verschärft sich die ohnehin bereits prekäre Lage für jene, die schon vor der Teuerungswelle stark zu kämpfen hatten: Ärmere Haushalte und Frauen, die ebenfalls oft nur ein geringes Einkommen haben.

Während das reichste Einkommenszehntel der Menschen in Österreich bei den Grundbedürfnissen Energie, Wohnen und Lebensmittel um 8,6 Prozent mehr bezahlt als noch vor fünf Jahren, zahlen die Einkommensärmsten satte 14,5 Prozent mehr. Auch je nach Geschlecht trifft einen die Inflationskeule unterschiedlich hart: Frauen müssen, nur um die Ausgaben für ihre Grundbedürfnisse zu stemmen, 15,4 Prozent mehr zahlen als noch 2020. Bei Männern sind es nur 14,1 Prozent mehr.