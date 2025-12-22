Sprachverwirrung bei Entbürokratisierung

Die Regierung hat der Bürokratie den Kampf angesagt. Nach dem wenig ambitionierten „ersten großen Wurf“ im Entbürokratisierungsministerrat vor zwei Wochen brauchte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) nur wenige Tage, um einen Fahrplan für sein Ressort nachzulegen. Erfreulicherweise enthält er nicht nur wild zusammengestoppelte Einzelmaßnahmen, sondern eine Reihe von vernünftigen Vorschlägen. Doch eine davon lässt schon aufhorchen: Sprachfeststellungen in den Schulen sollen künftig nur noch einmal pro Jahr (statt bislang zweimal) durchgeführt werden. Das soll die gestressten Lehrkräfte entlasten.

Diese Priorität ist gelinde gesagt interessant. Waren es nicht die Neos, die im Wahlkampf plakatierten, dass „Deutsch kein Wahlfach“ sei? Fällt die „Mission Deutsch“ nun dem pinken Entbürokratisierungsfuror zum Opfer? Oder war dieser Punkt nur Bildungsstadtrat Wiederkehr wichtig, Bildungsminister Wiederkehr aber nicht?

Dass Migration die Schulen vor Herausforderungen stellt, ist kein Geheimnis. Das Bildungssystem schafft es einfach nicht, die Zielgruppen zu erreichen, die das am dringendsten bräuchten. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund in Österreich liegt laut PISA-Studie bei knapp 27 Prozent; in kaum einem anderen EU-Land ist der Anteil noch höher. Das können die Schulen natürlich nicht ändern; aber dass Schüler mit Migrationshintergrund in Mathematik deutlich schlechter abschneiden als solche ohne, vielleicht schon.

Das Problem wird sichtbar, wenn man genauer auf die PISA-Daten blickt: Der Leistungsabfall zwischen Kindern ohne und mit Migrationshintergrund ist enorm. Doch nicht nur das: Differenziert man zwischen den hierzulande geborenen Kindern mit Migrationshintergrund (Migranten zweiter Generation) und den im Ausland geborenen Migranten, dann sind die Leistungsrückstände gar nicht so groß. Das ist verheerend, heißt es doch, dass es kaum einen Unterschied macht, ob Kinder mit Migrationshintergrund in Österreich geboren wurden oder nicht.