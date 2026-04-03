Schuld sind also wieder einmal die Israelis

Selten hat man eine Stellungnahme gesehen, die derart von Auslassungen und Verschweigen geprägt ist. Aber wen wundert’s? Philippe Lazzarini ist seit Jahren für die Hamas-Terroristen in der UNRWA (das Palästina-Hilfswerk der Vereinten Nationen, Anm.) verantwortlich. Jetzt beklagt er deren bevorstehende Auflösung. Dazu muss man wissen: 1. Dutzende Hamas-Terroristen vom 7. Oktober 2023 waren UNRWA-Mitarbeiter. In Videos und Telefongesprächen bestätigen sie ihr Morden, Plündern und Vergewaltigen. UNRWA hat diese zwar schnell und leise entlassen, aber sonst keine Konsequenzen gezogen. 2. Seit Jahrzehnten wird die UNRWA, auch in unabhängigen Berichten, für ihre Schulpolitik kritisiert, strotzen doch ihre Lehrbücher von antisemitischer Hetze und Leugnen der berechtigten Existenz des Staates Israel. 3. In Dutzenden von UNRWA-Gebäuden, insbesondere Schulen und Kindergärten im Gazastreifen, wurden Waffendepots, Raketenabschussrampen und Verstecke der Hamas gefunden.

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Politisches Faustpfand 4. Die UNRWA ist eine der Hauptursachen für die Nichtintegration palästinensischer Flüchtlinge seit 1948. Da führten nämlich fünf arabische Länder einen Krieg zur Vernichtung des neu gegründeten Staates Israel. Es kam zu einem Bevölkerungsaustausch. 750.000 Palästinenser verließen Israel, 800.000 Juden flohen aus Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Irak, Syrien und dem Libanon. Während die jüdischen Flüchtlinge in Israel integriert wurden und sehr rasch einen Teil der israelischen Bevölkerung bildeten, wurden die Palästinenser in Flüchtlingslagern in dem von Jordanien (Westbank) und Ägypten (Gaza) besetzten palästinensischen Territorien, aber auch in den Nachbarländern Jordanien, Syrien und Libanon, gehalten und von der UNRWA betreut. Dies geschieht bis heute mit dem Ziel, diese Flüchtlinge als politisches Faustpfand gegen Israel zu verwenden. Milliarden Euro wurden vor allem von den europäischen Ländern hierfür gespendet und vergeudet. 5. Die überwiegende Mehrheit der Palästinenser hat sich bis heute mit der Existenz eines jüdischen Staates nicht abgefunden. Es wurden zwar unter militärischem Druck Vereinbarungen wie das Osloer Abkommen 1993 getroffen. Im Grunde haben aber weder Arafat noch Mahmud Abbas die Existenz eines jüdischen Staates anerkannt. Für sie ist das Rückkehrrecht von Millionen Palästinensern nach Israel immer eine unabdingbare Forderung gewesen, die die Zerstörung des jüdischen Staates mit anderen Mitteln wäre. Deswegen auch die Notwendigkeit, die Palästinenser in Flüchtlingslagern zu halten und Organisationen wie UNRWA zu beschäftigen. Mit anderen Worten, UNRWA und ähnliche Institutionen sind dazu da, um den palästinensisch-israelischen Konflikt zu perpetuieren.