Putins neue Taktik in der Ukraine

Nach dreieinhalb Jahren der Aggression hat es den Anschein, als ob Putin seine konsequente Haltung bezüglich der Vernichtung der Ukraine langsam aufgibt. Zwar wird in Moskau nach wie vor betont, die Ziele des Kremls müssen sich erfüllen, wenn man zu einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand oder Friedensvertrag kommt, doch diese Haltung hat in der letzten Zeit scheinbar Brüche bekommen.

Der Anschein trügt. Nicht die Ziele, sondern der dazu führende taktische Weg hat sich geändert. Dies hat einige Ursachen. Zunächst hat der Blitzkrieg nicht funktioniert, und obwohl die russische Armee seit Monaten Gebietserfolge aufzuweisen hat, ist das Tempo dieser zwar zunehmend, aber sehr langsam und außerordentlich blutig. Bei diesem Tempo wären Jahrzehnte erforderlich, um die ganze Ukraine einzunehmen. Die Ukraine hat nämlich im Jahr 2025 bisher 0,6 % ihres Territoriums verloren, die Menschenopfer werden auf 71.000 geschätzt. Russlands Menschenopfer sollen 261.000 betragen. Zwar spielt dies in Moskau traditionell seit der Zarenzeit keine Rolle, aber die wachsende Zahl bringt innenpolitische Schwierigkeiten, und dies zählt.

Zweitens: Russland kann die Kosten des Krieges nicht mehr lange tragen. Fast die Hälfte der sinkenden Einnahmen geht in den Kriegskosten auf. Die Finanzierung der Rüstungsindustrie musste mangels Budgetdeckung gesenkt werden, das BIP stagniert, das Defizit wächst, Kredite können aufgrund der internationalen Sanktionen nicht aufgenommen werden. Es droht die Gefahr, dass die Bevölkerung in zunehmender Weise die Kosten des Krieges zu spüren bekommt, was für sie der einzige Grund wäre, der Autokratie die Gefolgschaft zu verweigern.