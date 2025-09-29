Philosophicum Lech: Häkchentourismus statt echtem Abenteuer

Ausgerechnet im hochtechnisierten Tourismusort Lech am Arlberg wurde in diesen Tagen das Thema „Abenteuer“ verhandelt. Im Rahmen der Tagung Philosophicum Lech, versteht sich, bei Konrad Paul Liessmann und der Schweizerin Barbara Biersch. Gibt es noch echte, erlebbare Abenteuer? Schon der Gedanke daran beflügelt Millionen Menschen. Der Abenteuer-Tourismus hat sich zu einer Milliardenindustrie entwickelt. „Kulturelles Eintauchen, eine natürliche Umgebung und körperliche Aktivität“ sollen es sein, meint der Abenteurer-Dachverband ATTA. Und natürlich das Ungewisse und Einzigartige. Doch dazu steht einiges im entlarvenden Widerspruch.

Der Schriftsteller Kurt Tucholsky, keineswegs nur ein scharfer Beobachter des heraufziehenden Faschismus, argumentierte bereits 1931: „Wenn Du aufwärts gehst und dich hochaufatmend umsiehst, was du doch für ein Kerl bist, der solche Höhen erklimmen kann, dann entdeckst Du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor Dir dagewesen ... alle Lebensgefühle hat schon einer vor Dir gehabt. Es gibt keinen Neuschnee.“ Ein Jahrhundert später ist der Planet zentimetergenau erkundet, Trampelpfade weisen den Weg, der Schnee schmilzt auch in Lech. Hinzu kommt das Dilemma, das die meisten Reisenden gefangen hält: Sie wollen trotz aller Erlebnislust die Kontrolle nie verlieren, alles muss planbar und kalkulierbar bleiben. Nicht wenige, die sich subjektiv im Abenteuerurlaub in die vermeintliche Wildnis stürzen, überprüfen anhand ihrer Reiseunterlagen genauestens, ob ihnen auch tatsächlich X-Elefanten und Y-Krokodile geboten werden und sich das Ungewisse nur auf Wetterkapriolen oder Flugverspätungen beschränkt. Nicht wenige bestehen sogar darauf, die Speisenfolge an den Safari-Abenden vorab zu wissen – und machen dann imaginäre Häkchen, ob auch alles so eingetroffen ist wie angekündigt. Versicherungen gegen alle Risiken gehören da selbstverständlich ins Gepäck.